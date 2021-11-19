26 листопада у Жовтневому Палаці пройде вечір пам'яті Назарія Яремчука

26 листопада у Києві пройде вечір пам'яті Назарія Яремчука. / Фото: umoloda.kyiv.ua

26 листопада пройде вечір пам'яті Назарія Яремчука. Захід розпочнеться о 19.00 у Жовтневому Палаці. В ньому візьмуть участь провідні митці, колективи українського пісенного мистецтва та молоді виконавці.

У пам'ятному проєкті "Родина" візьмуть участь артисти: брати Яремчуки (Назарій та Дмитро), Ніна Матвієнко, Ольга Сумська, Алла Кудлай, Павло Зібров, Наталія Бучинська, Ауріка Ротару, Віктор Павлік, Катерина Бужинська, Анатолій Гнатюк та багато інших.

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Ім’я видатного співака Назарія Яремчука – це ціла епоха в українській естраді. Його образ завжди асоціювався із справжнім патріотом, для якого найважливішим були родина і Батьківщина. Відзначимо, про доброту, справедливість, високі моральні якості співака ходили цілі легенди, а пісенний талант назавжди вивів його в число перших у вітчизняній естраді.

За 43 роки життя Назарій Яремчук записав понад 150 пісень. / Фото: Instagram

Не зважаючи на те, що Назарій Яремчук пішов з життя, його творчість викликає інтерес у прихильників українського мистецтва. Такі пісні, як "Червона рута","Стожари","Водограй" і досі залишаються найвідомішими. Їх навіть називають візитною карткою української естради у світі.

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Цікаво, що у назві проєкту "Родина" закладені ідея та зміст Яремчука, бо саме родина у всій багатозначності цього слова була основою творчості і життя артиста і є знаковим поняттям українського суспільства.

Метою фестивалю є, насамперед, не лише відзначення ювілейної події, але і популяризація сучасної національної пісенної культури шляхом передачі естафети мистецтва Яремчука його послідовникам для збереження духовності в суспільстві.

Коротко про артиста

Назарія Яремчук народився у Чернівецькій області 1951 року у музичній родині: батько співав у церковному хорі, а мати, крім співів, грала на мандоліні та виступала в місцевому театрі. Ще маленьким хлопчиком Назарій також почав співати.

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Артист прожив лише 43 роки. / Фото: скриншот

Артист прожив лише 43 роки – у 1995-му він помер від раку шлунку. Загалом Яремчук записав понад 150 композицій. З них найвідоміші "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Гей ви, козаченьки" та інші.

Йому присвоєно звання Народного артиста України та посмертно присуджено державну премію ім. Шевченка.

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