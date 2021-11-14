София Ротару и Ани Лорак вновь выступят на Песне года в Москве

Согласно информации, опубликованной на официальном аккаунте "Песни года", зрители увидят Ани Лорак и София Ротару на сцене фестиваля, который состоится 4 декабря в Москве.
50-летие легендарного телефестиваля "Песня года"отпразднуем новогодней ТВ-съемкой с участием лучших артистов! В концерте примут участие популярные молодые звёзды и мэтры эстрады, народные артисты, самые яркие и любимые исполнители. Будут все! – сказано на странице фестиваля в Instagram.
Напомним, в прошлом году София Ротару тоже выступала на "Песне года". Певица на сцене в Москве исполнила одну из самых популярных песен в своем репертуаре "Червона рута".
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К слову, и Ани Лорак в прошлом году тоже выступила на музыкальном фестивале.
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