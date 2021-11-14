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София Ротару и Ани Лорак вновь выступят на Песне года в Москве

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
14 ноября, 15:57
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София Ротару и Ани Лорак частые гости фестиваля "Песня года" в Москве. Этот год не станет исключением
София Ротару и Ани Лорак появятся на "Песни года-2021"
София Ротару и Ани Лорак появятся на "Песни года-2021" / Фото: скриншот

Согласно информации, опубликованной на официальном аккаунте "Песни года", зрители увидят Ани Лорак и София Ротару на сцене фестиваля, который состоится 4 декабря в Москве.

50-летие легендарного телефестиваля "Песня года"отпразднуем новогодней ТВ-съемкой с участием лучших артистов! В концерте примут участие популярные молодые звёзды и мэтры эстрады, народные артисты, самые яркие и любимые исполнители. Будут все! – сказано на странице фестиваля в Instagram.

Скриншот: Instagram

Напомним, в прошлом году София Ротару тоже выступала на "Песне года". Певица на сцене в Москве исполнила одну из самых популярных песен в своем репертуаре "Червона рута".

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К слову, и Ани Лорак в прошлом году тоже выступила на музыкальном фестивале.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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