46-летняя Ева Лонгория в платье с глубоким декольте стала звездой красной дорожки в Париже

Ева Лонгория показала глубокое декольте и стройные ножки в Париже / Фото: Getty Images

В Париже прошел гала-вечер фонда Global Gift Foundation, почетным председателем которого является Ева Лонгория. Звезда появилась на красной дорожке в элегантном наряде, который в то же время подчеркивал ее фигуру. Красиво и сексуально – похоже, такой девиз для того вечера и выбирала Лонгория.

Черный цвет считается классическим. Недавно, к примеру, Настя Каменских показала, как правильно носить черное кожаное платье.

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Ева Лонгория покорила красную дорожку Global Gift Gala / Фото: Getty Images

Платье асимметричного кроя отлично подчеркнула стройные ноги Евы, которая дополнила образ босоножками на каблуке. Объемные и острые плечи – тренд, который всегда будет смотреться уместно. Еще одна фишка look'а Лонгории – глубокое декольте, которое придало ее образу сексуальности.

В макияже Ева сделала акцент на глаза. Артистка использовала минимум украшений, надев короткие серебристые серьги и пару колец.

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Ева Лонгория в Париже / Фото: Getty Images

Ева Лонгория – знаменитая американская актриса, сыгравшая роль гламурной домохозяйки Габриэль Солис. Благодаря этой роли Ева прославилась не только в США, но и за рубежом. Сейчас актриса чаще выступает в роли продюсера и даже режиссера. Ева воспитывает сына Сантьяго, которого она родила в 2018 году в возрасте 43 лет.

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