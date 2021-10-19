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Что Лобода исключила из своего рациона, чтобы выглядеть на все 100%

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
19 октября, 21:12
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Популярная певица Светлана Лобода в эксклюзивном интервью в эфире утреннего шоу "Ранок з Україною" поделилась особенностями своего меню: уже два года звезда не ест сладкое
LOBODA заговорила о личной жизни
LOBODA заговорила о личной жизни / Фото: instagram.com/lobodaofficial

18 октября известная исполнительница Светлана Лобода отпраздновала день рождения, ей исполнилось 39 лет. Многие поклонники певицы постоянно отмечают ее ухоженную внешность и стройную фигуру – сразу видно, что звезда тщательно следит за собой. Причиной таких результатов Светлана называет ограничения в еде – уже несколько лет она не ест вредные продукты.

Последние два года я просто приняла для себя решение, что для того, чтобы я всегда чувствовала себя здоровой и моя кожа была красива, исключила из рациона глютен, сахар и лактозу.

Но, по словам артистки, желание съесть чего-то вкусного и вредного время от времени появляется:

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Сложновато, иногда очень хочется пиццу. Пиццу я люблю с тоненьким хлебушком, но не позволяю себе сейчас, – рассказала певица.

Ради стройной фигуры Светлана Лобода ограничивает себя в еде
Ради стройной фигуры Светлана Лобода ограничивает себя в еде / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Поддерживать наличие полезных продуктов в рационе Светлане несложно, ведь она любит проводить время с дочками не в модных бутиках, а занимаясь садоводством. Поэтому в ее холодильнике всегда есть сочные овощи с собственной домашней грядки:

Мы занимаемся тем, что выращиваем огурцы, помидоры, сейчас еще морковка у нас была и ягоды, – делится звезда.

Результат таких стараний – потрясающая фигура Светланы Лободы, которую она постоянно демонстрирует на сцене.

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Смотрите полный сюжет о Светлане Лободе:

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Марина Григоренко
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