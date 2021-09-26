Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021

Смерть Ивасюка

Новая песня Лорак

Помолвка Мурата

Фильм о Филиппе

Скандал с Безрук

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Как носить черное платье из кожи: пример от Насти Каменских

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 сентября, 11:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица надела короткое платье с длинными рукавами, которое полностью закрывает верх, и делает акцент на ногах. Смотрите идеальный лук от NK
Настя Каменских очаровала подписчиков новым образом
Настя Каменских очаровала подписчиков новым образом / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно спела с Любовью Успенской на ее концерте, показала фолловерам идеальный аутфит на осень. Черное платье подчеркнуло объемные формы NK, что создает одновременно лаконичный и сексуальный образ.

Снимками Каменских поделилась в Instagram-профиле, сообщив, что "Пантера вернулась".

Реклама

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Реклама

Подписчики Насти расщедрились на комплименты в комментариях:

  • "Шикарные бедра"
  • "Красивая"

Скриншот: instagram.com/kamenskux
Реклама

  • "Вот это женщина"
  • "Богиня"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Нереально шикарная"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Недавно певица Любовь Успенская дала сольный концерт в Киеве, который прошел с аншлагом. После выступления она заглянула в гости к Потапу и Насте Каменских.

За столом они пели украинские песни "Черемшина", "Пісня про рушник". Видео со звездных посиделок появилось в фан-аккаунте Каменских.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Билли Айлиш на обложке ELLE US
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять