Как носить черное платье из кожи: пример от Насти Каменских

Настя Каменских, которая недавно спела с Любовью Успенской на ее концерте, показала фолловерам идеальный аутфит на осень. Черное платье подчеркнуло объемные формы NK, что создает одновременно лаконичный и сексуальный образ.
Снимками Каменских поделилась в Instagram-профиле, сообщив, что "Пантера вернулась".
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Подписчики Насти расщедрились на комплименты в комментариях:
- "Шикарные бедра"
- "Красивая"
- "Вот это женщина"
- "Богиня"
- "Нереально шикарная"
Недавно певица Любовь Успенская дала сольный концерт в Киеве, который прошел с аншлагом. После выступления она заглянула в гости к Потапу и Насте Каменских.
За столом они пели украинские песни "Черемшина", "Пісня про рушник". Видео со звездных посиделок появилось в фан-аккаунте Каменских.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:
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