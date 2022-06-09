55-летняя Сальма Хайек засветила свои прелести в эффектном бикини (фото)

Сальма Хайек устроила танцы на столе в бикини / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек, как и Ким Кэттролл, не стесняется публиковать в Сети откровенные фото. Мало кто в 50+ решается похвастаться кадрами в бикини. Но звезда фильма "Бандитки" может себе это позволить.

На днях кинозвезда в очередной раз продемонстрировала свою фигуру, опубликовав фото в Instagram , где она позирует в раздельном фиолетовом купальнике.

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Кинозвезда позирует в купальнике / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальму Хайек сняли на морской прогулке, а именно – во время ее танцев на столе на яхте.

Актриса на яхте / Фото: instagram.com/salmahayek

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На одной из фотографий также засветился муж актрисы, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Сальма и ее муж / Фото: instagram.com/salmahayek

В свои 55 Сальма Хайек выглядит потрясающе, и это заметили ее фолловеры:

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Мой пример для подражания. Мое величайшее вдохновение.

Всегда очень красивая.

Невероятно красивая.

Суперженщина.

Мега горячо!

Скриншот Instagram

Секрет Сальмы прост – она регулярно следит за своим питанием, а также занимается спортом. Кроме того, звезда поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.

Что известно о муже актрисы

59-летний Франсуа-Анри Пино – один из самых богатых людей Франции. Его семья владеет целой модной империей, в которую входят, в частности Yves Saint Laurent и Gucci.

В марте 2007 года Сальма Хайек сообщила о помолвке с французским миллиардером. В том же году у пары родилась дочь, которую назвали Валентина. Актриса родила в 41 год.

Сальма с мужем и дочерью / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году Сальма Хайек появилась вместе со своей дочерью на красной дорожке в Лондоне. Тогда все внимание было приковано к 14-летней Валентине.