55-летняя Сальма Хайек засветила свои прелести в эффектном бикини (фото)

Сальма Хайек устроила танцы на столе в бикини / Фото: instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек, как и Ким Кэттролл, не стесняется публиковать в Сети откровенные фото. Мало кто в 50+ решается похвастаться кадрами в бикини. Но звезда фильма "Бандитки" может себе это позволить.
На днях кинозвезда в очередной раз продемонстрировала свою фигуру, опубликовав фото в Instagram , где она позирует в раздельном фиолетовом купальнике.
Сальму Хайек сняли на морской прогулке, а именно – во время ее танцев на столе на яхте.
На одной из фотографий также засветился муж актрисы, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.
В свои 55 Сальма Хайек выглядит потрясающе, и это заметили ее фолловеры:
- Мой пример для подражания. Мое величайшее вдохновение.
- Всегда очень красивая.
- Невероятно красивая.
- Суперженщина.
- Мега горячо!
Секрет Сальмы прост – она регулярно следит за своим питанием, а также занимается спортом. Кроме того, звезда поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.
Что известно о муже актрисы
59-летний Франсуа-Анри Пино – один из самых богатых людей Франции. Его семья владеет целой модной империей, в которую входят, в частности Yves Saint Laurent и Gucci.
В марте 2007 года Сальма Хайек сообщила о помолвке с французским миллиардером. В том же году у пары родилась дочь, которую назвали Валентина. Актриса родила в 41 год.
Напомним, в прошлом году Сальма Хайек появилась вместе со своей дочерью на красной дорожке в Лондоне. Тогда все внимание было приковано к 14-летней Валентине.