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Не надо стесняться: 65-летняя актриса Ким Кэттролл обнажилась для публики (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 июня, 09:51
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Саманта из сериала "Секс в большом городе" точно знает, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте
Ким Кэттролл показалась перед фанатами в купальнике
Ким Кэттролл показалась перед фанатами в купальнике

Хоть и фанаты больше не смогли насладиться игрой Ким Кэттролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", но звезда напоминает о себе в соцсетях!

На днях 65-летняя актриса опубликовала снимок в Instagram , на котором она похвасталась своей фигурой. Ким Кэттролл позировала в шоколадно-коричневом сплошном купальнике с глубоким декольте.

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Актриса выглядит безупречно в свои 65
Актриса выглядит безупречно в свои 65 / Фото: instagram.com/kimcattrall

Здесь не на что смотреть! Продолжайте листать дальше, — подписала кадр знаменитость.

Однако фанаты актрисы не согласились с ее словами. Ведь смотреть есть на что :)

  • Вам нужно носить это на красной дорожке.
  • Сексуальная мама!
  • Навсегда Саманта Джонс!
  • Есть на что посмотреть! Выглядишь потрясающе.
  • Мне 56, я хотела бы иметь такую же форму. Вы выглядите сказочно.
  • Сексуальна как обычно! Выглядите шикарно!
Скриншот Instagram

Также Кэттролл любит вспоминать свои фотосессии 18+, которые у нее было еще в молодости:) В Instagram знаменитость иногда делится такими пикантными кадрами.

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Архивные фото Ким Кэттролл
Архивные фото Ким Кэттролл / Фото: instagram.com/kimcattrall

Судя по фото, можно сказать, что Кэттролл, как и большинство голливудских селебретис, старается держать себя в форме даже и в 60+. Она следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. И вот, результат потрясающий!

Кратко об актрисе

Англо-канадская актриса дебютировала в кино с фильма "Бутон розы" 1975 года. Снималась в таких фильмах, как "Полицейская академия", "Большой переполох в малом Китае", "Звездные войны 6: Неоткрытая страна". В 1997 году начинает сниматься в телесериале "Секс в большом городе". Именно роль Саманты Джонс приносит Кэттролл международное признание.

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В 2009 году артистка получила звезду на канадской Аллее славы в Торонто.

Кэттролл трижды была замужем: Ларри Дэвис (1977–1979), Андре Джей Лисон (1982–1989) и Марк Левинсон (1998–2004). Была обручена с актером Дэниелом Бензали. В возрасте 25 лет недолгое время встречалась с бывшим премьер-министром Канады Пьером Трюдо, сообщает "Википедия".

Напомним, недавно украинская артистка Анна Тринчер в соблазнительном белье сверкнула сочною грудью.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

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