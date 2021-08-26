Помолодевшую Ларису Долину не узнали на новом фото: "Это не ваше настоящее лицо"

Ларису Долину обвинили в использовании фотошопа / Фото: facebook.com/larisadolinacom
Лариса Долина активно ведет свои соцсети. Певицу часто обвиняют в использовании фотошопа, но она все опровергает. Секретом своих фото, на которых она выглядит гораздо моложе своих лет, Лариса Долина называет правильно выставленный свет. Очередную публикацию певицы раскритиковали в Сети.
Лариса Долина поделилась снимком с "Новой волны" в Сочи. Певица предстала в рваных джинсах, футболке и укороченной куртке.
В комментариях осудили певицу за стремление выглядеть ненатурально в погоне за молодостью и красотой.
- "А не много ли фотомонтажа"
- "Сила фотошопа"
- "Ну и фильтров"
Напомним, не так давно Лариса Долина удивила поклонников своим преображением. Певица похудела на 21 килограмм. Артистка опровергает, что похудела благодаря специальным манипуляциям. Как утверждает артистка, она смогла привести себя в форму благодаря интервальному голоданию.
Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете: