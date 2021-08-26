Помолоділу Ларису Доліну не впізнали на новому фото: "Це не ваше справжнє обличчя"

Ларису Доліну звинуватили у використанні фотошопу / Фото: facebook.com/larisadolinacom

Лариса Доліна активно веде свої соцмережі. Співачку часто звинувачують у використанні фотошопу, але вона все спростовує. Секретом своїх фото, на яких вона виглядає набагато молодше за свої роки, Лариса Доліна називає правильно виставлене світло . Чергову публікацію співачки розкритикували в Мережі.

Лариса Долина поділилася знімком з "Нової хвилі" в Сочі. Співачка постала в рваних джинсах, футболці та укороченій куртці.

Лариса Долина на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

У коментарях засудили співачку за прагнення виглядати ненатурально в гонитві за молодістю і красою.

"А чи не забагато фотомонтажу"

"Сила фотошопа"

"Ну і фільтрів"

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Нагадаємо, не так давно Лариса Долина здивувала шанувальників своїми змінами у зовнішності. Співачка схудла на 21 кілограм. Артистка спростовує, що схудла завдяки спеціальним маніпуляція м. Як стверджує артистка, вона змогла привести себе в форму завдяки інтервальному голодуванню.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

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