7 сериалов-лауреатов "Эмми-2021", которые стоит посмотреть, если еще не видели

Сериалы, которые получили "Эмми-2021" / Фото: HBO, themoviedb.org, apple-tv-plus-press.apple.com

Зрителям премия "Эмми" помогает оставаться в курсе главных сериальных новинок и узнавать, какие из них действительно достойны внимания, ведь награды присуждаются лучшим из лучших телепроектов. Поэтому если вы пропустили недавние релизы или же просто ищете на вечер сериал, который будет гарантированно крутым – рассказываем о главных лауреатах.

А если не смотрели премию "Эмми-2021", вот 5 лучших моментов с церемонии.

"Корона"

Премия "Эмми": лучший драматический сериал, лучшие актер и актриса второго плана (Тобайас Мензис и Джиллиан Андерсон), лучший сценарий драматического сериала (эпизод War).

Уже на протяжении нескольких лет сериал от Netflix об истории правления королевы Елизаветы II захватывает сериаломанов по всему миру. Сериал уже четыре раза номинировался на "Эмми" как лучшая драма, и, наконец-то, получил эту статуэтку. Также неоднократно получали награды актеры и команда проекта.

В четвертом сезоне сериала "Корона" сюжет охватывает события конца 70-80-х годов прошлого века. Это было бурное десятилетие, когда была избрана первая женщина премьер-министр Великобритании (ее играет Джиллиан Андерсон), в то время как брак наследника на престол, принца Чарльза, приближался к краху. Роль его супруги принцессы Дианы сыграла молодая актриса Эмма Коррин.

"Тед Лассо"

Премия "Эмми": лучший комедийный сериал, лучший актер в комедийном сериале (Джейсон Судейкис), лучшие актеры второго плана (Бретт Голдстин и Ханна Уэддингхэм).

В центре сюжета этого легкого, смешного и местами очень трогательного сериала – тренер по американскому футболу Тед Лассо, который по личным причинам соглашается переехать в Великобританию. Здесь он начинает тренировать местную команду и сразу же сталкивается с разницей в правилах игры, обычаями жителей и проблемами в отношениях между самими игроками. Команда относится к новому тренеру весьма скептически и даже с насмешкой, но постепенно Теду Лассо, благодаря его природному обаянию, доброте и заботе о других, удается завоевать расположение.

"Ход королевы"

Премия "Эмми" за: лучший мини-сериал, лучшую режиссуру мини-сериала или фильма, лучшую операторскую работу.

Замкнутая девочка вундеркинд Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), мать которой погибла в автокатастрофе, попадает в приют и благодаря уборщику открывает в себе талант к шахматам. Вместе со страстью к игре у Бет появляется еще одно "увлечение" – девочка начинает быть зависимой от транквилизаторов, которые им ежедневно выдают в приюте. Повзрослев, героиня решает стать самой успешной в мире шахмат, где доминируют лишь мужчины.

Всего сериал завоевал 11 премий "Эмми" и если вы пропустили эту сериальную новинку года, обязательно посмотрите.

"Хитрости"

Премия "Эмми" за: лучший сценарий комедийного сериала (эпизод There Is No Line), лучшая актриса комедийного сериала (Джин Смарт).

По сюжету, 70-летняя стендапер из Лас-Вегаса Дебора Вэнс, понимает, что теряет прежнюю хватку и свою востребованность у аудитории. Ей необходимо не просто освежить репертуар, но и поменять свои взгляды. Чтобы спасти карьеру, Дебора соглашается работать с молодой комедианткой и сценаристом Авой, чтобы "омолодить" свои выступления.

В главных ролях снялись Джин Смарт ("Стильная штучка", "Мейр из Исттауна") и Ханна Айнбиндер.

"Мейр из Исттауна"

Премия "Эмми": лучшая актриса в мини-сериале (Кейт Уинслет), лучшие актер и актриса второго плана (Эван Питерс и Джулианна Николсон).

Жизнь в небольшом городке штата Пенсильвания текла размерено и предсказуемо, пока не произошло резонансное убийство. Общественность встревожена. Поскольку поиски полиции не приносят результата, расследование поручено молодому детективу-женщине по имени Мэри Шиэн (Кейт Уинслет). Сконцентрировав все усилия на расследовании, на личную жизнь и проблемы у Мэри практически нет сил и времени. Но ей придется найти способ балансировать, чтобы сохранить и семью, и саму себя.

