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Выходит 2 сезон "Утреннего шоу": все, что нужно знать о продолжении сериала с Дженнифер Энистон

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
17 сентября, 15:48
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"Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях раскрывает темные стороны закулисной жизни телевидения. Сериал стал одним из самых популярных проектов Apple TV+
Кадры из второго сезона сериала "Утреннее шоу"
Кадры из второго сезона сериала "Утреннее шоу" / Фото: Скриншот из YouTube

Первый сезон "Утреннего шоу" вышел в 2019 году и покорил сериаломанов. 10 эпизодов пролетели незаметно, но для продолжения поклонникам сериала пришлось подождать: съемки задерживались из-за пандемии. Но есть хорошие новости уже сегодня, 17 сентября на Apple TV + выходит второй сезон.

Далее мы рассказываем, что уже известно о 2-м сезоне "Утреннего шоу", какие актеры вернутся и другие детали этого интригующего сериала.

Дата выхода эпизодов "Утреннего шоу"?

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Первый эпизод выходит уже сегодня, 17 сентября, на стриминг-сервисе Apple TV+. Остальные девять эпизодов будут выходить каждую неделю по пятницам в течение нескольких месяцев, поэтому посмотреть их все сразу не удастся.

Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Кадр из сериала "Утреннее шоу" / Фото: themoviedb.org

О чем будет 2 сезон "Утреннего шоу"?

Напомним, что в первом сезоне весь сюжет имел прямую отсылку к #MeToo – движению против сексуального насилия и домогательств.

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Соведущего главной героини Алекс Леви (Дженнифер Энистон) Митча (Стив Карелл) уволили из утреннего телевизионного шоу из-за обвинения в сексуальных домогательствах. Пока Алекс переживала за коллегу, на шоу пришла новая соведущая – импульсивная и чистолюбивая Брэдли Джексон (Риз Уизерспен). Алекс Леви пришлось бороться за свое лидерство на шоу и параллельно справляться с семейными проблемами. Напряженная и полная интриг история привела к скандальному увольнению Алекс Леви с телевидения.

Во втором сезоне, президент телекомпании Кори Эллисон (Билли Крудап) попытается вернуть прежнюю магию утреннего шоу, а для этого ему нужно вернуть Алекс Леви в эфир. Также будут освещены и жуткие события последнего эпизода первого сезона (без спойлеров).

После начала пандемии часть эпизодов авторы сценария переписали, поэтому в сюжете появятся отсылки к пандемии CODID-19, а вместе с тем и президентским выборам в 2020-м, культуре отмены и другим последним мировым событиям и явлениям.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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