Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Звезды Зарубежные

Помолодевшую Пугачеву в мини захейтили в Сети: "Все короче и короче те юбчонки"

Элина Пелешенко
16 ноября, 13:55
В соцсетях часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Обычно новые фото собирают множество комплиментов, то в этот раз образ певицы поклонники не оценили

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

Вчера Алла Пугачева и Максим Галкин праздновали годовщину отношений - пара вместе уже 20 лет. У себя в Instagram юморист решил не писать больших постов, а просто опубликовал новое фото с женой. Похоже, пара решила отметить годовщину в кругу друзей.

Жена известного российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Instagram совместный снимок с Аллой Пугачевой и Еленой Буйновой.

Реклама

В Сети раскритиковали наряд Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/marinayudashkina

В гостеприимном доме у Аллы и Максима! Наши любимые друзья! Спасибо за чудесный вечер! – подписала фото Марина.

Алла Пугачева позировала в черном мини-платьице, подчеркнув стройность ног. В Сети раскритиковали этот наряд певицы.

Реклама
  • "Уже смешно смотрят на Пугачевой такие короткие юбчонки, всему свое время"
  • "Марина как всегда на высоте, Алла как всегда возрастной перебор"
  • "Алла Борисовна всю жизнь проходила в Юдашковских балахонах. А на старости лет рядится в мини-юбки. И все короче и короче юбчонки"
Скриншот: Instagram
Cкриншот: Instagram
Cкриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Алла Пугачева умеет удивлять. Недавно в Сети обсуждали платье артистки, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Алла Борисовна появилась в образе Золушки.

Другие новости о звездах: