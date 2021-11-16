Помолодевшую Пугачеву в мини захейтили в Сети: "Все короче и короче те юбчонки"

/ Фото: instagram.com/alla_orfey
Вчера Алла Пугачева и Максим Галкин праздновали годовщину отношений - пара вместе уже 20 лет. У себя в Instagram юморист решил не писать больших постов, а просто опубликовал новое фото с женой. Похоже, пара решила отметить годовщину в кругу друзей.
Жена известного российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Instagram совместный снимок с Аллой Пугачевой и Еленой Буйновой.
В гостеприимном доме у Аллы и Максима! Наши любимые друзья! Спасибо за чудесный вечер! – подписала фото Марина.
Алла Пугачева позировала в черном мини-платьице, подчеркнув стройность ног. В Сети раскритиковали этот наряд певицы.
- "Уже смешно смотрят на Пугачевой такие короткие юбчонки, всему свое время"
- "Марина как всегда на высоте, Алла как всегда возрастной перебор"
- "Алла Борисовна всю жизнь проходила в Юдашковских балахонах. А на старости лет рядится в мини-юбки. И все короче и короче юбчонки"
Напомним, Алла Пугачева умеет удивлять. Недавно в Сети обсуждали платье артистки, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Алла Борисовна появилась в образе Золушки.
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