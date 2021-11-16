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Помолоділу Пугачову в міні захейтили в Мережі: "Все коротше і коротше ті спіднички"

Еліна Пелешенко
16 листопада, 13:55
У соцмережах часто обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової. Зазвичай нові фото збирають безліч компліментів, цього разу образ співачки шанувальники не оцінили

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

Вчора Алла Пугачова та Максим Галкін святкували річницю стосунків – пара разом вже 20 років . У себе в Instagram гуморист вирішив не писати великих постів, а просто опублікував нове фото із дружиною . Схоже, пара вирішила відзначити річницю у колі друзів.

Дружина відомого російського дизайнера Валентина Юдашкіна Марина опублікувала у Instagram спільний знімок з Аллою Пугачовою та Оленою Буйновою.

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У Мережі розкритикували вбрання Алли Пугачової / Фото: instagram.com/marinayudashkina

У гостинному будинку в Алли та Максима! Наші улюблені друзі! Дякую за чудовий вечір! – підписала фото Марина.

Алла Пугачова позувала в чорній мінісукні, підкресливши стрункість ніг. В мережі розкритикували це вбрання співачки.

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  • "Вже смішно дивляться на Пугачовій такі короткі спіднички, усьому свій час"
  • "Марина як завжди на висоті, Алла як завжди віковий перебір"
  • "Алла Борисівна все життя проходила в Юдашківських балахонах. А на старості років виряджається в мініспідниці. І все коротше і коротше спіднички"
Скріншот: Instagram
Cкріншот: Instagram
Cкріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Алла Пугачова вміє дивувати. Нещодавно у Мережі обговорювали сукню артистки, яку вона обрала для вечірки на честь дня народження доньки. Алла Борисівна з'явилася в образі Попелюшки .

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