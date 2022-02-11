9-летняя внучка Пугачевой продолжила певческую династию. Станет ли девочка второй Примадонной (голосование)

Клавдия пошла по стопам бабушки и мамы. / Фото: Instagram

В свое время Кристина Орбакайте сама пошла по стопам звездной мамы — Аллы Пугачевой. Неудивительно, что их часто путают, ибо они как две капли воды!

Сейчас же исполнительница "Пьяной вишни" решила свою дочь привести в мир шоу-биза – певица записала трек вместе с Клавдией Земцовой.

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Так, Орбакайте исполнила в дуэте с дочерью композицию "Маленький принц". Это кавер-версия песни Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова.

Кстати, Клавдия за свои девять лет успела уже несколько раз появиться на сцене с мамой. Похоже, что Орбакайте видит в дочери продолжение династии артистов.

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Мы с Клавочкой приготовили для вас сюрприз. "Маленький принц" – эта лирическая и невероятно красивая композиция, которая погружает в хорошую атмосферу удивительного мира, – поделилась певица в Instagram .

Напомним, у Кристины Орбакайте есть трое детей. Старший сын Никита от певца Владимира Преснякова, Денис от бизнесмена Руслана Байсарова и дочь Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова.

Клава родилась в 2012 году в Майами, где работал ее отец. Сейчас девочка учится в школе, посещает студию балета, а в свободное время поет, рисует, проводит время в кругу друзей и родных.

Внучка Пугачевой с мамой и папой. / Фото: Instagram

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Отметим, что артистическое будущее, возможно, ждет и сына Аллы Борисовны – Гарри. Мальчик уже проявляет огромный интерес к вокалу и даже выступил вместе со своим отцом Максимом Галкиным на популярном российском шоу "Две звезды".

Сможет ли внучка Пугачевой стать звездой? Да. Девочка красиво поет! Нет. Сцена не для нее.

Раньше мы писали, что Кристина Орбакайте перепела мамин хит 90-х "Позови меня с собой". Впрочем, музыкальные эксперты не оценили такой креатив певицы.