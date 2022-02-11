9-річна внучка Пугачової заспівала. Чи стане дівчинка другою Примадонною (голосування)

Клавдія пішла стопами бабусі та мами. / Фото: Instagram

Свого часу Христина Орбакайте сама пішла стопами зіркової мами — Алли Пугачової. Не дивно, що їх часто путають, бо вони ж як дві краплі води!

Нині ж виконавиця "П'яної вишні" вирішила свою доньку привести у світ шоу-бізу – співачка записала трек разом із Клавдією Зємцовою.

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Так, Орбакайте виконала у дуеті з донькою композицію "Маленький принц". Це кавер-версія пісні Мікаела Тарівердієва та Миколи Добронравова.

До речі, Клавдія за свої дев'ять років встигла вже кілька разів з'явитись на сцені з мамою. Схоже, що Орбакайте бачить у дочці продовження династії артистів.

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Ми з Клавочкою приготували для вас сюрприз. "Маленький принц" — ця лірична та неймовірно гарна композиція занурює у добру атмосферу дивовижного світу, – поділилась співачка в Instagram.

Нагадаємо, у Христина Орбакайте є троє дітей. Старший син Микита від співака Володимира Преснякова, Денис від бізнесмена Руслана Байсарова та донька Клавдія від бізнесмена Михайла Зємцова.

Клава народилась у 2012 році у Маямі, де працював її батько. Зараз дівчина навчається у школі, відвідує студію балету, а у вільний час співає, малює, проводить час у колі друзів та рідних.

Внучка Пугачової з мамою та татом. / Фото: Instagram

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Зауважимо, що артистичне майбутнє, можливо, чекає і на сина Алли Борисівни – Гаррі. Хлопчик уже виявляє величезну цікавість до вокалу і навіть виступив разом зі своїм батьком Максимом Галкіним на популярному російському шоу "Дві зірки".

Чи зможе внучка Пугачової стати зіркою? Так. Дівчинка гарно співає! Ні. Сцена не для неї.

Раніше ми писали, що Христина Орбакайте переспівала мамин хіт 90-х "Позови меня с собой". Втім, музичні експерти не оцінили такий креатив співачки.