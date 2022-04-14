"А Бог им чётко отвечает, что "нах*й это не ко мне"": Серга посвятил стихи уничтоженному крейсеру "Москва"

Украинский артист опубликовал очень актуальный стих / Фото: скриншот, thekolya

Коля Серга – один из тех украинских артистов, которые в карман за словом не лезут, говоря о звездах-рашистах и комментируя публично те или иные события. И сейчас у всех на слуху стихотворение музыканта, который теперь служит в ВСУ, посвященный уничтожению российского крейсера "Москва".

Артист "подправил" стих российского поэта Михаила Лермонтова – "Бородино".

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Сегодня один из российских военных кораблей, а именно флагман "москва", напоролся на украинский х*й, даже на два. К этому событию мы с Лермонтовым написали оду!

Текст стиха Коли Серги прилагается:



Скажи-ка, дядя, ведь недаром,

"москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые,

да говорят ещё какие!

Теперь во власти Нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

Матросы в суматохе ссутся,

Шугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает,

Что "нах*й это не ко мне".

А за москвой "победоносец"

Уткнёт в песок под морем носик,

Драматургично, как в кино,

"калининград" и остальные,

Друг с другом тесно, как родные,

Украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

И будет горизонт открытым,

Уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

И станут берега Одессы

Столицей дайвинга, друзья!

Это надо услышать в исполнении Коли Серги!

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