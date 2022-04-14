"А Бог им чётко отвечает, что "нах*й это не ко мне": Серга присвятив вірш знищеному крейсеру "Москва"

Український артист опублікував дуже актуальний вірш / Фото: скріншот, thekolya
Коля Серга – один із тих українських артистів, які у кишеню за словом не лізуть, говорячи про зірок-рашистів і коментуючи публічно ті чи інші події. І тепер у всіх на слуху вірш музиканта, який тепер служить у ЗСУ, присвячений знищенню російського крейсера "Москва".
Артист "підправив" вірш російського поета Михайла Лермонтова – "Бородіно".
Сьогодні один із російських військових кораблів, а саме флагман "москва", напоровся на український х*й, навіть на два. До цієї події ми з Лермонтовим написали оду!
Текст вірша Коли Сергі додається:
Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
"москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые,
да говорят ещё какие!
Теперь во власти Нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
Матросы в суматохе ссутся,
Шугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает,
Что "нах*й это не ко мне".
А за москвой "победоносец"
Уткнёт в песок под морем носик,
Драматургично, как в кино,
"калининград" и остальные,
Друг с другом тесно, как родные,
Украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
И будет горизонт открытым,
Уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
И станут берега Одессы
Столицей дайвинга, друзья!
Це треба почути у виконанні Колі Серги!
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