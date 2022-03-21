Коля Серга жестко унизил Путина в легендарной песне: "В Одессе вы обычный поц"

Музыкант и телеведущий Коля Серга высмеял российских оккупантов и их президента-диктатора

Коля Серга высмеял российских оккупантов и Путина / Фото: thekolya

Многие украинские звезды взяли в руки оружие и пошли в тероборону, чтобы защищать родину. Так, Андрей Хлывнюк стал защищать Киев , а Коля Серга – Одессу.

На днях Серга решил посвятить песню русским захватчикам. Он исполнил собственную версию знаменитой рыбацкой песни "Шаланды, полные кефали".

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Артист спел песню возле известного Одесского театра оперы и балеты. Серга играл на гитаре, также ему аккомпанировал скрипач.

В композиции музыкант обратился к Путину, отметив, что для одесситов он "обычный поц", который так или иначе будет гореть в аду.

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Не сцыте, подплывайте ближе. Вам всё равно в аду гореть. У нас в Одессе, как в Париже. Увидеть раз и умереть. Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин. В вас никто не верит здесь всерьёз. Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим. А в Одессе вы обычный поц, – говорится в песне.

Оригинал песни/ версия Коли Серги

Коля Серга с помощью песни объяснил, что одесситы готовы встречать захватчиков, которых они легко могут опустить на дно Черного моря.

Раньше Настя Каменских выпустила патриотическую, антивоенную песню "Я – УКРАЇНА". В то же время Сергей Бабкин спел новая версия культовой песни "Я Солдат".

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