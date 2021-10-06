Аффлек после воссоединения с Лопес признался, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас

Бен Аффлек признался, что сейчас очень счастлив / Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес все чаще вместе посещают разные мероприятия. На днях певица прилетела на специальный частный показ нового фильма с участием ее бойфренда – "Нежный бар". Бен дал небольшое интервью и признался, что сейчас очень счастлив.

Я доволен. Жизнь прекрасна. Я горжусь всем, что я делаю. Сейчас один из самых счастливых периодов в моей жизни, – сказал актер в интервью Extra TV.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе / Фото: justjared.com

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Пара сейчас старается проводить вместе как можно больше времени. Ведь скорое им придется на некоторое время расстаться. Осенью у Джей Ло и Бена Аффлека запланированы съемки в разных странах и не будет возможности часто видеться.

Напомним, что более полугода назад Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Они были вместе около четырех лет. Спустя несколько месяцев начали ходить слухи о воссоединении певицы с ее бывшим возлюбленным – Беном Аффлеком. Решив не мучать любопытных поклонников, Джей Ло подтвердила, что они действительно снова вместе.

Подробнее о расставании пары смотрите в ролике:

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