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Актеры, которые снялись в фильме о войне на Донбассе, попали в черный список Минкульта

Элина Пелешенко
3 ноября, 15:11
Министерство культуры и информационной политики Украины обновило список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Актеры, который снялись в фильме Солнцепек, попали в черный список Минкульта / Фото: kino-teatr.ru

Недавно мы сообщали, что певице Пелагее запретили въезд в Украину на три года – артистка посещала оккупированный Крым. А теперь черный список Минкульта пополнился. Еще 32 актера признали угрозой национальной безопасности Украины.

Как пишет "Украинская правда" актеры задействованы в пропагандистском фильме "Солнцепек", который рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году.

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Кадр из фильма "Солнцепек" / Фото: kino-teatr.ru

В перечне Минкульта оказались:

  • Павел Богомолов,
  • Илья Власов,
  • Михаил Разинкин,
  • Анастасия Бакланова,
  • Роман Гусев,
  • Константин Гапонов,
  • Вячеслав Земляной,
  • Максим Шпаковский,
  • Андрей Фомин,
  • Илья Домбровский,
  • Юрий Котов,
  • Людмила Яковлева,
  • Игорь Лучихин,
  • Татьяна Бурнакина,
  • Екатерина Федченко,
  • Екатерина Насонова,
  • Андрей Пензин,
  • Владимир Миллер,
  • Александр Романов,
  • Усейн Дегерменджи,
  • Александр Классен,
  • Андрей Скабар,
  • Сергей Воробьев,
  • Валентин Томусяк,
  • Александр Загляев,
  • Роман Никифоров,
  • Дмитрий Чудин,
  • Александр Лапшов,
  • Александр Марушев,
  • Егор Попов,
  • Евгений Кузьмин,
  • Михаил Грищенко.

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