Алек Болдуин целился в объектив камеры – режиссер картины дал показания

Режиссер картины дал показание о трагедии на съемках фильма с Болдуином / Фото: Instagram, Santa Fe New Mexican

Джоэл Сауза и погибшая оператор Галина Хатчинс сидели за камерой и выбирали лучший ракурс для съемок данного эпизода. Об этом пишет Reuters со ссылкой на показания пострадавшего режиссера.

Алек сидел на скамье в церкви в декорациях фильма, практиковался в ношении оружия. Джоэл смотрел за плечо Галины, когда услышал щелчок и громкий хлопок, – говорится в документе.

Режиссер Джоэл Соуза, которого ранил Алек Болдуин, выписан из больницы – СМИ / Фото: Getty Images, HBO

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Хатчинс держалась за живот и жаловалась на боли, ей помогли сесть на пол. А у режиссера из плеча шла кровь.

Случившиеся не сняли на видео – это была репетиция. Соуза добавил, Болдуин всегда осторожно обращался с оружием.

Что известно о трагедии?

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма Rust. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

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В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она позднее скончалась.

У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.

Спустя сутки после трагедии Алек Болдуин сделал первое заявление, в котором сообщил, что сотрудничает с полицией. Актер отметил, что уже связался с супругом Галины и оказывает ему поддержку.

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