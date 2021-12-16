Александра Зарицкая и Юрий Мешков показали драматическую историю любви в новом клипе KAZKA

KAZKA представил новый клип на песню "Автовідповідач". / Фото: пресс-служба

KAZKA, солистка которой рассказала, как полюбить себя и избавиться от недостатков, выпустил клип на песню о драматической истории любви – "Автовідповідач". Зарицкая и Мешков сыграли в нем роли влюбленных!

Эстетический клип снят в лучших традициях роуд-муви: здесь есть и ретро-автомобиль, и странные попутчики, и дорожные пейзажи, и неожиданные сюжетные повороты, и даже мистика.

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Саша Зарицкая в новом клипе. / Фото: пресс-служба

Отмечается, что клип – это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается.

Наше короткометражное роуд-муви – это своеобразное признание. Признание в том, что иногда каждый человек делает шаг назад и пускает прошлое в свою жизнь, – рассказала Зарицкая.

Как добавила солистка группы KAZKA, "мы принимаем решение, даем обещания, но, оставшись наедине, позволяем себе слабость и даем волю эмоциям".

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KAZKA выпустила новую видеоработу. / Фото: пресс-служба

Как мы уже упоминали, экранным любимым Саши стал ее партнер по проекту "Танці з зірками" Юрий Мешков. Во время съемок танцор мужественно прошел немало испытаний, в том числе телефонными проводами и даже багажником.

Трек "Автовідповідач" появится в новом альбоме группы KAZKA SVIT, Vol. 1. Режиссером видеоработы выступил Антон Штука, а оператором – Илья Михаилусь.

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Смотрите новый клип KAZKA на трек "Автовідповідач":

Отметим, что KAZKA работает над метавселенной KAZKA SVIT , где музыка рядом с другими креативными проектами. Также недавно коллектив стал одним из первых музыкальных проектов в мире, который анонсировал выход собственной валюты – KAZKA COIN, которая появится уже 1 марта 2022 года.

Ранее Саша Зарицкая рассказала о встрече с Андреем Данилко.

Также солистка группы KAZKA поделилась секретными подробностями создания танцевального шоу, в котором она участвовала. По ее словам, продюсеры проекта пытались подпортить отношения между звездами.