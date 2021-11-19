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На Танцях з зірками нас втягивали в скандалы – солистка группы KAZKA

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 17:39
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Известная певица Александра Зарицкая поделилась секретными подробностями создания танцевального шоу. На протяжении съемок, продюсеры проекта пытались испортить отношения между звездами
Александра Зарицкая рассказала о своем участии в шоу "Танці з зірками"
Александра Зарицкая рассказала о своем участии в шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/kazka.band, Скриншот из YouTube

В одном из прошлых выпусков исполнительница покинула проект "Танці з зірками". Как оказалось, участники этого сезона были очень близки – многие из них отлично общались и до проекта, а некоторые познакомились уже во время съемок, но все-равно нашли общий язык.

Все даже говорили, что наш сезон – самый дружественный, ведь прошлые сезоны были совсем другими, – вспоминает Александра в интервью для "КП в Украине".

Из-за хороших взаимоотношений, продюсеры шоу были вынуждены "стравливать" звезд, чтобы этим заинтересовать зрителя.

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Из нас буквально вытягивали какие-то скандалы и интриги. Мы, конечно, пытались притворяться конкурентами, но не всегда получалось. После эфиров мы сидели в гримерке до четырех утра и обсуждали выступления, – говорит певица.

Александра Зарицкая подружилась со многими участниками танцевального проекта
Александра Зарицкая подружилась со многими участниками танцевального проекта / Фото: instagram.com/kazka.band

Но, несмотря на такие условия, Зарицкая с пониманием относилась к попыткам создателей проекта поссорить участников.

Я прекрасно понимаю, что это телепроект, поэтому нужно создавать шоу. Как команде проекта, так и его участникам. К тому же здоровая конкуренция – это даже интересно, – делится исполнительница.

Поэтому солистка группы "KAZKA" без возражений "отыгрывала" неприязнь к коллегам.

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Сначала мы были конкурентками с Лидой Ли, хотя в жизни общаемся очень хорошо. Мы даже за кулисами были "соперницы". Дальше мы конкурировали с Олей Харлан, с которой тоже дружим, – рассказывает со смехом Саша.

От участи в шоу у нее осталось много положительных воспоминаний, которые певица вновь сможет прожить просматривая свои выступления на паркете. Советуем вам так же запечатлеть яркие моменты с помощью профессионального режима на новом смартфоне.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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