Олександра Заріцька та Юрій Мєшков показали драматичну історію кохання у новому кліпі KAZKA

KAZKA презентував новий кліп на пісню "Автовідповідач". / Фото: пресслужба

KAZKA, солістка якої розповіла, як полюбити себе та позбутися недоліків, випустив кліп на пісню про драматичну історію кохання – "Автовідповідач". Заріцька та Мєшков зіграли у ньому ролі закоханих!

Естетичний кліп знято в найкращих традиціях роуд-муві: тут є і ретро автівка, і дивні попутники, і дорожні пейзажі, і неочікувані сюжетні повороти, і навіть містика.

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Саша Заріцька в новому кліпі. / Фото: пресслужба

Зазначається, що кліп – це історія про болісне розставання, від якого хочеться втекти, але, попри відстань, чомусь не вдається.

Наше короткометражне роуд-муві – це своєрідне зізнання. Зізнання у тому, що часом кожна людина робить крок назад та пускає минуле у своє життя, – розповіла Заріцька.

Як додала солітка гурту KAZKA, "ми приймаємо рішення, даємо собі обіцянки, але, залишившись наодинці, дозволяємо собі слабкість та даємо волю емоціям.

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KAZKA випустила нову відеороботу. / Фото: пресслужба

Як ми вже згадували, екранним коханим Саші став її партнер за проєктом"Танці з зірками" Юрій Мєшков. Під час зйомок танцюрист мужньо пройшов чимало випробувань, зокрема телефонними дротами і навіть багажником.

Трек "Автовідповідач" з'явиться у новому альбомі гурту KAZKA SVIT, Vol. 1. Режисером відеороботи виступив Антон Штука, а оператором – Ілля Михайлусь.

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Дивіться новий кліп KAZKA на трек "Автовідповідач":

Зазначимо, що KAZKA працює над метавсесвітом KAZKA SVIT, де музика є поруч з іншими креативними проєктами. Також нещодавно колектив став одним із перших у світі, що анонсував вихід власної валюти – KAZKA COIN, яка з'явиться вже 1 березня 2022 року.

Раніше Саша Зарицька розповіла про зустріч із Андрієм Данилком.

Також солістка гурту KAZKA поділилася секретними подробицями створення танцювального шоу, у якому вона брала участь. За її словами, продюсери проєкту намагалися зіпсувати відносини між зірками.