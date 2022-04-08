Алексей Панин объяснил, когда одесситка Регина Тодоренко заговорит о войне в Украине

Алексей Панин высказался о молчании Регины Тодоренко / Фото: Instagram

Тодоренко всегда старалась быть "голубкой мира" и после вторжения России в Украину тоже придерживается этой позиции. Из уст телеведущей не услышишь слов "война", "российская агрессия". Нападение на Украину она называет происшествием. Не удивительно, что Тодоренко столкнулась с хейтом не только со стороны подписчиков, но и украинских коллег.

Некоторые в комментариях под видео в YouTube удивляются, как она может молчать и все еще пытаются достучаться до телеведущей.

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Алексей Панин, который активно поддерживает Украину, считает, что бесполезно ждать от Регины и других молчаливых звезд родом из Украины заявлений.

По мнению российского актера, Тодоренко будет молчать до тех пор, "пока Путина не прижмут к стенке"

Эти люди так переживают за собственную *опу, что до тех пор пока Путина не расстреляют или все это не поменяется, они будут молчать, – сказал Панин в Instagram

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Напомним, вчера стало известно, что в Буче рашисты раcстреляли бывшего парня Регины Тодоренко.

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