Чем живет 24-летняя жена Никиты Преснякова – внука Аллы Пугачевой (фото)

Никита и Алена счастливы вместе / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Соцсети сделали звезд намного ближе. Теперь каждый из нас может заглянуть за кулисы жизни знаменитостей настолько, настолько они сами позволяют. Благо, любимица публики Алена Краснова, она же жена Никиты Преснякова, частенько радует подписчиков актуальным контентом.

Алене Красновой (Пресняковой) сейчас 24 года. Ранее она занималась гимнастикой, музыкой, посещала школу-студию Аллы Духовой "Тодес". Родители предлагали ей уехать на обучение в Великобританию, но она решила поступить в РАНХиГС. Кто знает, возможно, если бы она не осталась на родине, она бы не начала отношения с Никитой Пресняковым и ее жизнь сейчас была бы другой.

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Алена и Никита счастливы вместе / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Кстати, их история любви – весьма интересна. Они были соседями в элитном загородном поселке, но долгое время не были знакомы. Первая встреча состоялась на одной из вечеринок общих друзей. Тогда Алена училась еще в школе. Никита старше ее на 6 лет. На тот момент ей было 17 лет. Не все одобряли этот союз, но Никита вел себя благородно. Через 3 года отношений Алена получила предложение руки и сердца. А роскошная свадьба на 200 человек состоялась 27 июля 2017 года. С тех пор пара души не чает друг в друге.

Алена и Никита посвящают время друг другу / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

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Пока Никита активно занимается музыкой, Алена интересуется модой, регулярно делится street style-образами, которые приводят в восторг ее поклонников.

Алена Краснова ведет активный образ жизни / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Она занимается проектами и участвует в съемках для глянцевых изданий.

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Кто-то называет ее представительницей "золотой молодежи", так как у Алены богатые родители и возможности, о которых другие только мечтают.

Вместе молодая пара исследует мир и наслаждается путешествиями / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Она ведет здоровый образ жизни, о чем свидетельствует ее идеальная фигура.

Внук Пугачевой с молодой женой часто путешествуют, поэтому в соцсети появляются их красивые фото в крутых локациях.

Пара вместе много путешествует / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Девушке регулярно приписывают интересное положение, но молодая пара только отшучивается по этому поводу.

Алена также периодически снимается в фотосессиях, вдохновляя подписчиц крутыми образами.

Алена отлично знает свои сильные стороны / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Судя по комментариям, на девушку многие хотят равняться!

Также в Сети обсуждают архивные фото Софии Ротару с мужем.