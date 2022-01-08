Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане Ультиматум России НАТО Ультиматум России НАТО 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января

Скандал с принцем

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Неизлечимо больной внук Пугачевой стал неузнаваемым (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 января, 10:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за своего недуга 30-летний Никита Пресняков сильно похудел. По словам музыканта, его болезнь является следствием плохого питания
У Никиты Преснякова обнаружили доброкачественную опухоль.
У Никиты Преснякова обнаружили доброкачественную опухоль. / Фото: instagram.com/npresnyakov

Осенью 2021 года внук Аллы Пугачевой впервые признался, что у него обнаружили полипы желчного пузыря – это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчно-пузырного эпителия. Преимущественно болезнь протекает бессимптомно.

Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться позже из-за неправильного режима питания, – рассказал Никита, сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

По словам Никиты Преснякова, вылечить болезнь невозможно. Поэтому врачи рекомендовали артисту сидеть на строгой диете, которая называется "стол номер 5" и следить за здоровьем, чтобы избежать опасных последствий.

Реклама

Внук Аллы Борисовны соблюдает строгую диету.
Внук Аллы Борисовны соблюдает строгую диету. / Фото: instagram.com/npresnyakov


В результате строгой диеты сын Кристины Орбакайте сильно быстро потерял вес. В Instagram фолловеры Преснякова-младшего неоднократно отмечали, что Никиты очень худощавый.

Это вылечить нельзя, но это можно остановить. Иначе придется вырезать желчный пузырь и жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно соблюдать диету, – объяснял музыкант.

Никита Пресняков сильно похудел из-за недуга.
Никита Пресняков сильно похудел из-за недуга. / Фото: instagram.com/npresnyakov

Сейчас, как говорила жена Никиты, артист правильно питается и придерживается рекомендаций медиков.

Реклама

Мы сейчас на правильном питании. Едим низкокалорийные блюда. Совершенно не едим мясо. Главное, не есть жирное, – говорила возлюбленная музыканта.

Пресняков с супругой.
Пресняков с супругой. / Фото: instagram.com/npresnyakov

На фоне болезни Пресняков не отчаивается и сейчас ведет активную деятельность в творческой сфере, как и его звездные родственники. Мужчина занимается музыкой, снимается в кино и ТВ-шоу, выступает на сцене театра. Известно, что Никита окончил киноакадемию в Нью-Йорке и после этого начал снимать короткометражные видеоклипы.

Кроме того, Пресняков уже четыре года состоит в браке с Аленой Красновой. О романе этой парочки стало известно в 2014 году, когда любимая артиста еще училась в школе. А когда девушка поступила в вуз, они с музыкантом перебрались жить в особняк Аллы Пугачевой, расположенный в селе Малые Бережки.

Реклама

Напомним, Кристина Орбакайте одной из последних узнала, что у старшего сына проблемы со здоровьем. Читайте как певица прокомментировала диагноз Никиты.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
8 января. Стивен Хокинг. 80 лет назад (1942) в британском Оксфорде появился на свет будущий ученый-физик, космолог и писатель, человек огромных силы воли и духа Стивен Хокинг…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять