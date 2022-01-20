Чим живе 24-річна дружина Микити Преснякова – онука Алли Пугачової (фото)

Микита та Альона щасливі разом / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Соцмережі зробили зірок набагато ближчими. Тепер кожен з нас може зазирнути за лаштунки життя знаменитостей настільки, наскільки вони самі дозволяють. Благо, улюблениця публіки Альона Краснова, вона ж дружина Микити Преснякова, часто радує підписниківв актуальним контентом.

Альоні Красновій (Пресняковій) зараз 24 роки. Раніше вона займалася гімнастикою, музикою, відвідувала школу-студію Алли Духової "Тодес". Батьки пропонували їй виїхати на навчання у Велику Британію, але вона вирішила вступити до РАНХіГСу. Хто знає, можливо, якби вона не залишилася на батьківщині, вона не почала б стосунки з Микитою Пресняковим і її життя зараз було б іншим.

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Альона та Микита щасливі разом / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

До речі, їхня історія кохання – дуже цікава. Вони були сусідами в елітному заміському селищі, але тривалий час не були знайомі. Перша зустріч відбулася на одній із вечірок спільних друзів. Тоді Альона навчалася ще у школі. Микита старший за неї на 6 років. На той момент їй було 17 років. Не всі схвалювали цей союз, але Микита поводився благородно. Через 3 роки стосунків Альона отримала пропозицію руки та серця. А розкішне весілля на 200 осіб відбулося 27 липня 2017 року.

/ Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

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Поки Микита активно займається музикою, Альона цікавиться модою, регулярно ділиться street style-образами, які захоплюють її шанувальників.

Альона Краснова веде активний спосіб жизни / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Вона займається проектами та бере участь у зйомках для глянцевих видань.

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Хтось називає її представницею "золотої молоді", бо в Альони багаті батьки та можливості, про які інші лише мріють.

Разом молода пара досліджує світ та насолоджується подорожами / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Вона веде здоровий спосіб життя, про що свідчить її ідеальна фігура

Онук Пугачової з молодою дружиною часто мандрують, тому в соцмережі з'являються їхні гарні фото на крутих локаціях.

Пара разом багато подорожує / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Дівчині регулярно приписують вагітність, але молода пара тільки жартує з цього приводу.

Альона також періодично знімається у фотосесіях, надихаючи підписниць крутими образами.

Альона чудово знає свої сильні сторони / Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Судячи з коментарів, на дівчину багато хто хоче рівнятися!

Також у Мережі обговорюють архівні фото Софії Ротару із чоловіком.