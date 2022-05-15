Alina Pash до сих пор травят из-за ее незаконной поездки в оккупированный Крым: я осталась врагом для публики

Alina Pash получает гневные комментарии в свой адрес из-за прошлого / Фото: instagram.com/alinapash

Всем хорошо известно, что именно Alina Pash должна была представлять Украину на "Евровидении-2022" в Турине. Но из-за скандала с незаконным пересечением границы с оккупированным Крымом и из-за концертов в РФ певица не поехала на вокальные соревнования.

Как выяснилось, Паш все еще "остается тотальным врагом для определенного круга общества". Как поделилась певица в Instagram , она старается помогать Украине во время войны с РФ, но этого для хейтеров недостаточно и они продолжают ее травить.

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Стараешься делать все что можешь для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что очевидно до настоящих врагов дотянуться тяжеловато, а так есть утешение – всегда можно уколоть своего любимого антигероя на трендах соцсетей. И закрывать глаза на худшие и сознательные проявления других деятелей, потому что не модно, – высказалась артистка.

Алина Паш сейчас выступает на благотворительных концертах / Фото: instagram.com/alinapash

Алина Паш подчеркнула, что так работает общественное мнение и Интернет. По словам звезды, хейт она принимает уже не первый год и понимает, почему так происходит.

Ну ничего, общество, все мы научимся видеть более широкую картину, смотреть в детали, признавать ошибки и прощать друг друга, потому что это признак сильного и сознательного общества, которым мы точно становимся, за которое сейчас отчаянно боремся. На том стою. С любовью к Украине. P.S: навеяна очередной волной слепой ненависти, – отметила певица.

Фанаты поддержали Алину Паш после ее откровений и отметили, что мнение о ней обязательно изменится в публики:

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Держись, мы за тебя.

Забей на них! Ты лучше.

Тени предков, как и Стефания – голос одного народа. Мы все одно целое! И только вместе мы сможем все! Алина, когда-нибудь слепые смогут видеть! И это время придет уже очень скоро.

Скриншот Instagram

Также рэп-исполнительница alyona alyona попросила прощения у Алины, если она чем-то ее обидела:

Скриншот Instagram

Отметим, что вместо Алины Паш на "Евровидение-2022" поехала группа Kalush Orchestra, которая уверенно победила с 631 баллом. Более того, фронтмен группы Олег Псюк совершил героический поступок – он во время выступления коллектива призвал мир помочь Мариуполю!

Добавим, что после завершения конкурса жюри от Украины на "Евровидении" вляпались в скандал! Дело в том, что судьи не дали ни одного балла представителю Польши – подробности читайте в нашем материале.