Alina Pash знову поскаржилася на цькування: я залишилася ворогом

Alina Pash отримує гнівні коментарі у свою адресу через минуле

Усім добре відомо, що саме Alina Pash мала представляти Україну на "Євробаченні-2022" у Турині. Але через скандал із незаконним перетином кордону з окупованим Кримом і концерти на РФ співачка не поїхала на вокальні змагання.

Як з'ясувалось, Паш все ще "залишається тотальним ворогом для певного кола суспільства". Як поділилась співачка у Instagram, вона старається допомагати Україні під час війни з РФ, але цього для хейтерів не достатньо і вони продовжують її цькувати.

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Стараєшся робити все що можеш для України, визнаєш і перепрошуєш за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, бо вочевидь до справжніх ворогів дотягнутись важкувато, а так є розрада – завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя на трендах соцмереж. І закривати очі на гірші і свідомі прояви інших діячів, бо не модно, – висловилась артистка.

Аліна Паш зарах виступає на благодійних заходах

Аліна Паш наголосила, що так працює суспільна думка та Інтернет. За словами зірки, хейт вона приймає вже не перший рік і розуміє, чому так стається.

Та нічого, товариство, всі ми навчимося бачити ширшу картину, дивитися в деталі, визнавати помилки і вибачати одне одного, бо це ознака сильного й свідомого суспільства, яким ми точно стаємо, за яке зараз відчайдушно боремось. На тому й стою. З любов‘ю до України. P.S: навіяно черговою хвилею сліпої ненависті, – зауважила співачка.

Фанати підтримали Аліну Паш після її одкровень та зазначили, що думка про неї обов'язково зміниться у публіки:

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Тримайся, ми за тебе.

Забий на них! Ти краща.

Тіні предків, як і Стефанія – голос одного народу. Ми всі одне ціле! І тільки разом ми зможемо все! Аліно, колись сліпі зможуть бачити! І цей час прийде вже дуже скоро.

Скріншот Instagram

Також реп-виконавиця alyona alyona попросила вибачення у Аліни, якщо вона чимось її образила:

Скріншот Instagram

Зазначимо, що замість Ални Паш на "Євробачення-2022" поїхав гурт Kalush Orchestra, який впевнено тріумфував з 631 балом. Ба більше, фронтмен гурту Олег Псюк зробив героїчний вчинок – він під час виступу колективу закликав світ допомогти Маріуполю!

Додамо, що після завершення конкурсу журі від України на "Євробаченні" вляпались у скандал! Справа у тім, що судді не дали жодного балу представнику Польщі – подробиці читайте у нашому матеріалі.