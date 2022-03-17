Alina Pash показала ушедшего на фронт отца и попросила для него помощи (фото)

Алина Паш больше рассказала о папе и показала архивные фото и видео с ним. / Фото: instagram.com/alinapash

Сейчас все украинцы как никогда объединились, чтобы дать достойный отпор российским оккупантам, которые подло напали на суверенное государство 24 февраля. Также многие звезды взяли в руки оружие, чтобы защищать родину. В частности, в ряды теробороны присоединились актер Андрей Фединчик , экс-"холостяк" Никита Добрынин и другие.

Также отец певицы Алины Паш, которая ранее пережила скандал с "Евровидением" , отправился добровольцем на передовую воевать против страны-агрессора. В Instagram артистка решила "познакомить" фолловеров с ее папой.

Реклама

Я не раз вам рассказывала о своем папе. Он у меня действительно очень классный, настоящий во всех проявлениях, благородный мужчина, столько всего вытесал-воспитал во мне, за что я готова с ним в огонь и в воду! Но на этот раз он сказал, что я уже выбрала свое дело жизни и должна его нести в мир в первую очередь голосом. А он, как бывший полицейский, подполковник, а еще и вдобавок украинский филолог и юрист – пошел добровольцем и сейчас на передовой, – написала певица.

Как объяснила Алина Паш, ее папа – командир одной роты, которой нужна некоторая помощь. По ее словам, дочери, матери, друзья 38-ми добровольцев этой роты ищут ее.

Среди нужд защитников – бронежилеты, каски, аптечки, павербанки, тепловизоры и прочее. Как отметила Паш, большинство вещей удалось найти через волонтеров. Но она просит тех, кто имеет возможность приобщиться к делу финансово. Реквизиты певица оставила в шапке профиля.

Реклама

Напомним, победитель "Холостячки" Андрей Задворный занимается волонтерством в рядах терробороны. Также известен хореограф Дмитрий Дикусар отправился защищать Украину.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.