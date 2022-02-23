Пугачева учит своих детей ползать по-пластунски с имитацией гранат: К захвату новых земель готовитесь?

Примадонна оказалась в центре внимания / Фото: instagram.com/alla_orfey
Пока в Сети обсуждают открытое письмо российского Конгресса интеллигенции против войны, певица Алла Пугачева оказалась в центре внимания из-за публикации ее нового видео.
На своей странице в инстаграм жена Максима Галкина показала, как их наследники – харизматичные двойняшки Лиза и Гарри – проходят подготовку и учатся ползать по-пластунски. В руках у детей имитации гранат, а Лиза – в образе медсестры.
Но далеко не всем понравилось новое видео Примадонны. Подписчики звезды негодуют: в такое время это неуместно! Многие в ужасе и боятся, чтобы подобные знания не пришлось повторять их детям.
- Не хотелось бы, чтобы наши дети этим занимались
- Это пугает
- Нашли чем хвастаться! Вы считаете, это нормально?
- ????? Зачем? Дети это мир! В руках детей зло.
- Дети в элитной школе занимаются на физкультуре с гранатами? Алла Борисовна, Вам не грустно?
- К захвату новых земель готовитесь?
Многим интересно, оправдается ли артистка за публикацию этого видео.
Также напомним, украинцы требуют отстранить Россию от "Евровидения".