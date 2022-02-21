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Конгресс интеллигенции РФ опубликовал открытое письмо поджигателям войны: Вы будете прокляты!

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 20:00
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В Сети опубликовано открытое коллективное письмо российского Конгресса интеллигенции
Более 130 человек уже подписали обращение
Более 130 человек уже подписали обращение / Фото: Аргументы и Факты

С каждым часом появляются все новые и новые сообщения касательно возможного начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. К ситуации нет равнодушных. И стало известно, что российский Конгресс интеллигенции опубликовал открытое письмо - коллективное обращение с протестом против вторжения России в Украину. Текст опубликован на сайте радиостанции Эхо Москвы.

Обращение адресовано "поджигателям войны", ситуацию сравнивают с началом Второй мировой войны:

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Руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум – не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной. Официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году,

– сказано в обращении.

Создатели письма прямо говорят, что решение о начале войны прямо зависит от Путина.

Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России. И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки.

Андрей Макаревич / скриншот

Обращение подписали уже более 130 политиков, деятелей культуры, правозащитников, ученых. Среди подписантов письма такие имена:

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  • Дмитрий Быков, писатель;
  • Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ;
  • Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РСФСР;
  • Андрей Макаревич, музыкант;
  • Вероника Долина, поэт;
  • Александр Заславский, рок-музыкант;
  • Сергей Митрофанов, публицист;
  • Борис Ротенштейн, режиссер;
  • Марина Татаринова, музыкант.

И многие другие. Сбор подписей под коллективным обращением продолжается.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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