Пугачова вчить своїх дітей повзати по-пластунськи з імітацією гранат: До захоплення нових земель готуєтесь?

Примадонна опинилася в центрі уваги / Фото: instagram.com/alla_orfey

Поки в Мережі обговорюють відкритий лист російського Конгресу інтелігенції проти війни, співачка Алла Пугачова опинилася в центрі уваги через публікацію її нового відео.

На своїй сторінці в інстаграм дружина Максима Галкіна показала, як їхні спадкоємці – харизматичні двійнята Ліза та Гаррі – проходять підготовку та вчаться повзати по-пластунськи. У руках у дітей імітації гранат, а Ліза – в образі медсестри.

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Але не всім сподобалося нове відео Примадонни. Передплатники зірки обурюються: у такий час це недоречно! Багато хто з жахом і бояться, щоб подібні знання не довелося повторювати їхнім дітям.

Не хотілося б, щоб наші діти цим займалися

Це лякає

Знайшли чим хвалитися! Ви вважаєте, це нормально?

????? Навіщо? Діти – це мир! У руках дітей зло.

Діти в елітній школі займаються фізкультурою з гранатами? Алло Борисівно, Вам не смутно?

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Багатьом цікаво, чи виправдається артистка за публікацію цього відео.

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