alyona alyona поделилась ужасной потерей: рашисты убили ее кума, защищающего Украину

Певица сообщила о потере / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская звезда alyona alyona использует свои страницы в соцсетях, чтобы бороться информационно с российскими оккупантами, рассказывает о волонтерских инициативах и призывает мир спасать украинские города, которые сейчас находятся под атакой российской армии. Но сегодня она поделилась личной потерей.

Алена Савраненко (настоящее имя рэперши – Ред.) сообщила, что рашисты убили ее кума. Мужчина защищал Украину и хотел побыстрее выдворить "русский мир".

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скриншот из Instagram alyona alyona

Украинцы никогда не простят зверств российской армии!

Соболезнуем родным в связи с утратой...

alyona alyona

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Напомним, ранее Александр Кривошапко рассказал, как его семья была вынуждена пешком выходить из Мариуполя.

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