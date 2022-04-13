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Почему молчит Татьяна Денисова и как Александр Кривошапко помогает мариупольцам: новое интервью артиста

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 10:54
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Певец Александр Кривошапко в беседе с журналистами откровенно рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и когда в последний раз общался с бывшей женой Татьяной Денисовой
Александр Кривошапко дал откровенное интервью
Александр Кривошапко дал откровенное интервью / Фото: Инстаграм Александра Кривошапко

Жизнь каждого украинца разделилась на до и после с момента, когда Россия напала на Украину. Сейчас все истории людей проходят под эгидой войны и поэтому не будет прощения российским оккупантам никогда. Об ужасах войны в Мариуполе, а также молчании бывшей жены о российском вторжении рассказал в новом интервью в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" певец Александр Кривошапко.

Напомним, ранее танцовщица Илона Гвоздева раскритиковала Татьяну Денисову за молчание о российском нападении, но та в ответ на сообщение ее заблокировала. Известно, что Денисова раньше активно снималась на украинском телевидении, но с 2017 года начала сотрудничать с компаниями из России и "жила на три страны". Ее бывший супруг Александр Кривошапко в беседе с журналистами признался, что знает, почему Денисова молчит в нападении России.

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Я понимаю, почему она молчит. Мы с Таней долгое время не общались. Так получилось, что пообщались за пару месяцев до войны. Я понимаю, почему это происходит.... Слушайте, она женщина, я мужчина. Не хочу даже...

– сказал он.

Кривошапко и Денисова

В интервью Кривошапко рассказал и о Мариуполе, его родном городе, где люди сейчас находятся просто в нечеловеческих условиях. Так, в первые дни войны Александр вывез дочь на границу с Украиной, а оттуда мама девочки забрала ребенка в "безопасную страну". Но в Мариуполе осталась его мама, семья сестры и бабушка.

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Кривошапко с первых дней войны создал благотворительный фонд "Братское сердце". Сбор денег, координация колонн, гуманитарная помощь жителям оккупированных территорий – то, чем он с командой занимается.

Его семья вышла пешком из окруженного оккупантами города. Артист верит, что с ними все хорошо.

Когда я в последний раз выходил с родными на связь, они пытались прорваться со стороны Херсонской области. На сегодняшний день для мариупольца знать, что пару недель назад с твоей семьей все было нормально – это уже невиданная роскошь

Непростые откровения Александра Кривошапко смотрите далее в видео.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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