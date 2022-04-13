alyona alyona поділилася жахливою втратою: рашисти вбили її кума, який захищав Україну

Співачка повідомила про втрату / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Українська зірка alyona alyona використовує свої сторінки в соцмережах, щоб боротися інформаційно з російськими окупантами, розповідає про волонтерські ініціативи та закликає світ рятувати українські міста, які зараз перебувають під атакою російської армії. А сьогодні вона поділилася особистою втратою.
Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки – Ред.) повідомила, що рашисти вбили її кума. Чоловік захищав Україну і хотів якнайшвидше видворити "рускій мір".
Українці ніколи не вибачать звірства російської армії!
Співчуваємо рідним через втрату...
Нагадаємо, раніше Олександр Кривошапко розповів, як його сім'я була змушена пішки виходити з Маріуполя.
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