Мариуполь должен жить! alyona alyona призывает выдворить "русский мир" из украинского города

Рэп-исполнительница просит мир спасти наш мирный город от рашистских извергов, которые принесли туда смерть и разрушение

alyona alyona показала разбомбленный оккупантами Мариуполь / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Коллаж: Сегодня

alyona alyona продолжает бороться на информационном фронте и освещать правду обо всех преступлениях, которые совершают оккупанты на украинской земле. Сейчас артистка решила показать, как выглядит Мариуполь после прихода "русского мира" и попросить для нашего города помощи.

alyona alyona была в Мариуполе дважды – в 2019 году на ГогольFest и в 2021 году на MRPL City Festival. Звезда вспоминает, что "это был первый увиденный ею город, который испытал боль, смерть и разрушение с 2014, но выстоял, остался украинским и стремительно восстанавливался".

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Но 24 февраля все изменилось – РФ подло вторглась в Украину. И уже полтора месяца оккупанты равняют Мариуполь с землей.

alyona alyona помнит, как несколько лет назад водитель в Мариуполе рассказывал о многоэтажках со следами обстрелов, разрушенных домах, парке и заведениях с вкусной едой. Для нее Мариуполь всегда будет сильным, творческим, зеленым и цветущим городом с ароматом моря.

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Сейчас же артистка хочет, чтобы весь мир увидел город таким, каким его сделал "русский мир".

Я так хочу, чтобы весь мир увидел, что там происходит сейчас! Чтобы весь мир объединился для освобождения Мариуполя от российских захватчиков! Мариуполь должен жить. Мариуполь – это Украина , – добавила певица.

Раньше мы показывали, как alyona alyona плетет маскировочные сетки для ВСУ.