alyona alyona попросила фанатов сделать ей подарок на 31-летие

Сегодня alyona alyona исполнился 31 год / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Сейчас alyona alyona находится в Европе . Она дает концерты, которые так и не состоялись из-за нападения России, а также принимает участие в благотворительных мероприятиях.

Свое 31-летие звезда отметит не в Украине. В Facebook alyona alyona написала, что "не будет отличаться от всех именинников, встретивших свой день рождения в войне".

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Мое желание единственное – чтобы мы выиграли эту войну и выгнали захватчиков из нашей прекрасной земли, – подчеркнула рэп-исполнительница.

alyona alyona / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Также артистка отметила, что не просит подарков себе. Однако она попросила всех, кто хочет поздравить ее, задонатить в волонтерский штаб в Барышевке Киевской области. По словам звезды, это будет самый лучший подарок на день рождения.

Киевская область уже вышла из-под оккупации, но все равно он (волонтерский штаб, – Ред.) продолжает свою работу и помогает разным регионам Украины и направлениям на фронте. Очень многие военные сейчас проходят через барышевский военкомат и нуждаются в разной амуниции. И девушки, сидящие в швейном цехе, ежедневно шьют плитоноски, броники, аптечки, не останавливаясь, – объяснила alyona alyona.

Фанаты поздравили своего кумира с днем рождения и пожелали скорейшей победы и мира.

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Напомним, alyona alyona с первых дней полномасштабной войны занималась волонтерством. Сейчас она продолжает вести борьбу на информационном фронте и призвать мир спасать Украину от путинских прислужников.

Кстати, в марте alyona alyona и Jerry Heil объединили в одну трогательную песню слова молитв.