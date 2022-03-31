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Отче наш, закрий нам долонями небо! Alyona Alyona и Jerry Heil записали пронзительный дуэт

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 19:21
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Миллионы украинцев сегодня просят у высших сил помощи для Украины. Слова молитв всего народа Alyona Alyona и Jerry Heil объединили в одну трогательную песню
Alyona Alyona и Jerry Heil впервые записали совместный дуэт
Alyona Alyona и Jerry Heil впервые записали совместный дуэт / Фото: Instagram

Война кардинально изменила жизнь украинцев, но мы продолжаем верить в лучшее и не теряем надежду. И в этом нам помогает музыка. Многие украинские исполнители уже записали песни о войне от которых мурашки по коже, эти композиции сайт " Сегодня" собрал в одну подборку.

Свою "Молитву" записали Alyona Alyona и Jerry Heil. Для исполнительниц это первый совместный дуэт и он получился очень пронзительным.

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С 24 февраля моя жизнь изменилась безвозвратно и навсегда. Я оставила свой ведущий вид деятельности, с головой ушла в информационное поле боя и волонтерство. Творчество внутри меня погасло, однако я все же иногда пишу стихи, – поделилась Alyona Alyona.

Композиция действительно получилась очень личная, потому исполнительницы выложили ее только в своих Telegram-каналах и приняли решение не публиковать "Молитву" на стриминговых платформах.

Я верю в силу молитвы и человеческих голосов, когда хором молитву поют наши души, Бог слышит! – презентовала новую песню Jerry Heil.

Ранее Андрей Хлывнюк вместе с лидером Pink Floyd Дэвидом Гилмором заинтриговали фанатов. Поклонники ждут совместную композицию от музыкантов.

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Кстати, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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