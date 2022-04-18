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alyona alyona решила уехать из Украины, и вот почему

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 22:00
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Рэп-исполнительница признается, что принимать решение об отъезде было для нее очень сложно
alyona alyona планирует дать ряд концертов в Европе
alyona alyona планирует дать ряд концертов в Европе / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona с первых дней полномасштабной войны была в рядах волонтеров, также она вела борьбу на информационном фронте и призвала мир спасать украинские города от путинской армии. Сейчас же звезда объявила, что собирается уехать в Европу. Правда, не на совсем, а только на гастроли, которые так и не состоялись из-за нападения россии.

В Instagram артистка объяснила, что на такое сложное решение ее подтолкнуло много факторов, в частности и смерть кума.

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Также огромную роль в этом сыграли и трудности с деньгами. Как объяснила alyona alyona, сейчас из-за нехватки средств она чувствует себя бессильной. А зарабатывая концертами в Европе, она могла бы закрывать нужды военных.

1. Больше не могу просить помогать здесь людей финансово. Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб.


2. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте.


3. Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Погребение кума больно по мне ударило. Пусть все сыновья вернутся живыми!


4. Больше не могу пасовать концерты в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон".


5. Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично "спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь", хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!", – написала звезда.

Ранее мы сообщали, что Alyona Alyona и Jerry Heil записали пронзительный дуэт.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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