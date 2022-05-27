alyona alyona впервые назвала истинную причину расставания с парнем

alyona alyona рассказала о расставании со своим парнем Денисом / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В программе "Зірковий шлях" канала "Украина" 30-летняя артистка призналась, что причин для расставания было несколько. Но главные – это разные планы на будущее и публичность alyona alyona.

У него своя карьера, у меня своя, у него свои взгляды, у меня – тоже. И если бы я была неизвестной, то, возможно, нам было бы легче быть вместе. Но поскольку я известна и наши векторы в творчестве различаются, это на самом деле очень трудно. Мы понимали последствия, и я не хотела "придавливать" своей карьерой его карьеру, а он не хотел, чтобы моя аудитория приходила к нему и была бы удивлена или разочарована тем, что он делает. Потому что все чего-то ожидают – раз Алена такая добрая, то все вокруг нее – тоже...Но, "извини, мама, я полюбила хулигана", – поделилась артистка.

alyona alyona рассказала о расставании с парнем 14 февраля / Фото: Instagram

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Еще одной причиной разрыва романтических отношений рэп-исполнительница назвала разницу в возрасте.

Он немного младше. Я в свое время в жизни попробовала все, нагулялась. Построила себе план, что через 10 лет у меня будет двое детей. А он не все пробовал из того, что я пробовала, – объясняет alyona alyona.

По словам артистки, они с Денисом общаются каждый день и остались друзьями. Более того, в первые дни войны рэп-исполнительница приехала именно к бывшему парню.

Он даже ночевал у меня перед войной. Чувства никуда же не деваются. Мы не разлюбили друг друга. Просто поняли, что в будущем будет только хуже, – рассказывает Алена.

Денис, бывший парень alyona alyona – TikTok-блогер и начинающий рэпер. В TikTok известен под ником Yoxden.

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Отметим, что в последнее время довольно много пар шоу-бизнеса распались. К примеру, в марте многих шокировала новость о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.