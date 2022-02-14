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В День влюбленных alyona alyona заявила, что рассталась со своим бойфрендом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 11:02
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В такой романтический день рэп-исполнительница ошеломила фанов печальным известием
alyona alyona рассталась со своим бойфрендом.
alyona alyona рассталась со своим бойфрендом. / Фото: Instagram

Приблизительно год alyona alyona находилась в отношениях с тик-токером Yoxden. За это время публика успела полюбить и привыкнуть к яркой парочкой. Однако артистка и блогер больше не вместе.

В Facebook alyona alyona опубликовала пост, в котором написала, что они с Денисом остались друзьями. Такой информацией рэп-исполнительница поделилась в романтический день – День святого Валентина.

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Сегодня валентинка выглядит так – ❤️. P.S. Мы с Денисом остались любящими друзьями, – написала звезда.

Скриншот Facebook

От подробностей и объяснений Алена отказалась.

Lovestories Алены и Дениса

alyona alyona долгое время скрывала своего бойфренда, хоть и говорила, что ее сердце занято. Но все-таки она таки открыла все карты – ее избранником оказался молодой тик-токер Yoxden, которого она называет просто Денисом.

alyona alyona с Денисом больше не вместе.
alyona alyona с Денисом больше не вместе. / Фото: Instagram

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С певицей блогер познакомился на мероприятии команды лейбла ENKO. Как призналась сама артистка, она лично пригласила Дениса в свою команду, а затем закрутился роман.

Денис предложил встречаться Алене 14 февраля – в День всех влюбленных еще в 2020 году. Пара в отношениях была больше года.

Известно, что влюбленные некоторое время жили вместе. Впоследствии рэп-исполнительница съехала от Дениса, но они все еще были вместе.

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Что же заставило пару разойтись – остается секретом. "Сегодня" обратились к Алене и Денису за комментарием – ждем ответа.

Напомним, еще в декабре бойфренд alyona alyona в новой песне признавался в любви рэп-исполнительницы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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