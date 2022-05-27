alyona alyona вперше назвала справжню причину розлучення з хлопцем

alyona alyona розповіла про розставання зі своїм хлопцем Денисом

У програмі "Зірковий шлях" каналу "Україна" 30-річна артистка зізналася, що причин для розставання було кілька. Але головні – це різні плани на майбутнє та публічність alyona alyona.

У нього своя кар'єра, у мене своя, у нього свої погляди, у мене теж. І якби я була невідома, то, можливо, нам було б легше бути разом. Але оскільки я відома і наші вектори у творчості різняться, це дуже важко. Ми розуміли наслідки, і я не хотіла "притискати" своєю кар'єрою його кар'єру, а він не хотів, щоб моя аудиторія приходила до нього і була б здивована чи розчарована тим, що робить. Тому що всі чогось чекають – якщо Альона така добра, то все навколо неї – теж...Але, "вибач, мамо, я полюбила хулігана", – поділилася артистка.

alyona alyona розповіла про розлучення з хлопцем 14 лютого / Фото: Instagram

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Ще однією причиною розриву романтичних стосунків реп-виконавиця назвала різницю у віці.

Він трохи молодший. Я свого часу у житті спробувала все, нагулялася. Збудувала собі план, що за 10 років у мене буде двоє дітей. А він не все пробував з того, що я пробувала, – пояснює Альона.

За словами артистки, вони з Денисом спілкуються щодня та залишилися друзями. Більше того, у перші дні війни реп-виконавиця приїхала саме до колишнього хлопця.

Він навіть ночував у мене перед війною. Почуття нікуди ж не діваються. Ми не розлюбили одне одного. Просто зрозуміли, що у майбутньому буде лише гірше, – розповідає Альона.

Денис, колишній хлопець alyona alyona – TikTok-блогер і репер-початківець. У TikTok відомий під ніком Yoxden.

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Зазначимо, що останнім часом багато пар шоу-бізнесу розпалися. Наприклад, у березні багатьох шокувала новина про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.