Певица Alyosha спела на гей-параде в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинские звезды стараются привлечь внимание к войне в родной стране всеми возможными способами. Певица Alyosha тоже решила не сидеть сложа руки и присоединилась к гей-параду в Нью-Йорке. К слову, хедлайнером одной из вечеринок прайда стала Мадонна со своим скандальным перформансом.

Украинская исполнительница спела свой хит To be free. Эксклюзивными кадрами с выступления Alyosha делится сайт "Сегодня".

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Певица не только напомнила участникам прайда о войне, но и собрала пожертвования в поддержку Украины.Об этом Alyosha сообщила в Instagram.

Принятие, толерантность, взаимопонимание, право жить и любить свободно, право быть собой, право выбирать свой путь и свое будущее! За это идет борьба! Украина на передовой, а рядом с нами – весь свободный цивилизованный мир, – написала исполнительница.

Скандал с поклонницей

Однако не все фанаты Alyosha оценили ее старания. Одна из поклонниц певицы возмутилась в комментариях под публикацией и заявила, что сейчас идет борьба не за свободу сексуальных меньшинств.

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При всем уважении. Не за эту свободу идет борьба, в которой Украина на передовой, – написала пользовательница.

Молчать Alyosha не стала и ответила подписчице, которая не согласилась с ее мировоззрением.

Помогают Украине все! И на прайде тоже! Поблагодарите тех, кто не комментариями, а делом помогает нашей стране сейчас! – возмутилась певица.

Скриншот Instagram/alyoshasinger

После ответа исполнительницы под ее постом разгорелся спор. Alyosha попыталась донести всем осуждающим ее комментаторам, что сегодня представители ЛГБТ-сообщества наравне со всеми борются за свободу Украины.

Певица прекрасно понимает, как тяжело нашим бойцам на передовой и что любая помощь для них имеет огромную ценность. Супруг исполнительницы Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ. Недавно музыкант рассказал о побратимах на фронте и встрече с Владимиром Зеленским.