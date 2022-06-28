Співачка Alyosha заспівала на гей-параді у Нью-Йорку / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Українські зірки намагаються привернути увагу до війни у рідній країні всіма можливими способами. Співачка Alyosha теж вирішила не сидіти склавши руки і приєдналася до гей-параду в Нью-Йорку. До речі, хедлайнером однієї з вечірок прайду стала Мадонна зі своїм скандальним перформансом.

Українська виконавиця заспівала свій хіт To be free. Ексклюзивними кадрами з виступу Alyosha ділиться сайт "Сьогодні".

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Співачка не лише нагадала учасникам прайду про війну, а й збирала пожертви на підтримку України. Про це Alyosha повідомила в Instagram.

Прийняття, толерантність, порозуміння, право жити і любити вільно, право бути собою, право вибирати свій шлях та своє майбутнє! За це триває боротьба! Україна на передовій, а поряд із нами – весь вільний цивілізований світ, – написала виконавиця.

Скандал із шанувальницею

Однак не всі фанати Alyosha оцінили її старання. Одна з шанувальниць співачки обурилася в коментарях під публікацією і заявила, що зараз триває боротьба не за свободу сексуальних меншин.

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При усій повазі. Не за цю волю йде боротьба, в якій Україна на передовій, – написала коментаторка.

Мовчати Alyosha не стала і відповіла підписниці, яка не погодилася з її світоглядом.

Допомагають Україні всі! І на прайді теж! Подякуйте тим, хто не коментарями, а ділом допомагає нашій країні зараз! – обурилася співачка.

Скриншот Instagram/alyoshasinger

Після відповіді виконавиці під її дописом розгорілася суперечка. Alyosha спробувала донести всім коментаторам, які її засуджують, що сьогодні представники ЛГБТ-спільноти нарівні зі всіма борються за свободу України.

Співачка чудово розуміє, як важко нашим бійцям на передовій і що будь-яка допомога для них має величезну цінність. Чоловік виконавиці Тарас Тополя захищає Україну в лавах ЗСУ. Нещодавно музикант розповів про побратимів на фронті та зустріч із Володимиром Зеленським.