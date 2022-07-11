Alyosha вернулась в Украину: надолго ли приехала певица и что омрачило ее приезд?

Певица Alyosha вернулась в Украину / Фото: instagram.com/alyoshasinger, Shutterstock

Пока Тарас Тополя с оружием в руках защищает Украину от российских оккупантов, его жена-певица ездит по миру с благотворительными концертами в поддержку родной страны.

Спустя почти пять месяцев войны супруги наконец-то смогли обнять друг друга. Совместным фото с женой Тополя поделился в Instagram.

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Киев. Утро – сто тридцать восьмой. Настроение – люблю. Месяц – жить ради. Фото на прощание. Кто в USA, а кто в Харьков. Хорошего полета, любимая, – подписал нежный снимок лидер группы "Антитіла".

В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" певица рассказала, что очень скучала по дому и близким. Однако смогла вырваться лишь на несколько дней. Теперь исполнительницу ждет долгая дорога обратно в США: из Киева в Варшаву – на автомобиле, из Варшавы на самолете – в Штаты.

Мысли, чтобы хоть ненадолго вернуться в Украину, у меня были давно. Очень соскучилась по Тарасу, родителям, братьям, друзьям, с которыми не виделись с первого дня войны. В Украине я была всего четыре дня, - рассказала в интервью Alyosha.

Исполнительница призналась, что в свой короткий визит в Украину не брала с собой детей, они остались за границей, в безопасности.

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Дети остались в Америке вместе с бабушкой и дедушкой. К тому же старшие сейчас в летнем лагере, а Маруся под присмотром бабушки, поэтому мое материнское сердце спокойно, – поделилась Alyosha.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: Инстаграм

За время, которое певица находилась в Украине, она была рада видеть всех, по ком скучала, и побыть с Тарасом. Но, к сожалению, долгожданный приезд совпал с трагедией.

Умер наш друг, талантливый звукорежиссер Дмитрий Хомулко, родом также из Запорожья. На прощание съехалось много старых друзей, с которыми я не виделась годами. Поэтому этот визит был для меня как радостным, так и болезненным одновременно, – рассказала сайту "Сегодня" исполнительница.

Напомним, что 7 июля Тарас Тополя написал о смерти саунд-продюсера коллектива "Антитіла".