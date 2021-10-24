В честь погибшей Галины Хатчинс учредили мемориальную стипендию для женщин-операторов

Американский институт киноискусства учредил премию имени Галины Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Галина Хатчинс училась в Американском институте киноискусства (AFI). Степендию имени Хатчинс будут предоставлять женщинам, работающим в кинематографе.

В настоящий момент AFI собирает средства на финансирование стипендии, сообщается на сайте, где каждый желающий может сделать разовое или ежемесячное пожертвование.

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Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Хатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в рассказанных историях, – говорится в заявлении Американского института киноискусства.

Что известно о трагедии

Напомним, что Галина Хатчинс умерла 21 октября на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико. Во время происшествия пострадал также режиссер картины Джоэл Соуз, который был госпитализирован.

Фото со съемок фильма "Ржавчина", где погибла Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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Алек Болдуин, который выстрелил из оружия во время съемки, выразил соболезнования семье Галины и заявил, что полностью сотрудничает со следствием.

Актер находится на связи с мужем погибшей и готов предоставить ее семье всю необходимую помощь.

Согласно показаниям, ни помощник режиссера, ни Алек Болдуин не знали, что пистолет был заряжен боевыми патронами.

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