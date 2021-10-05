Анастасия Оруджова после травмы впервые вышла на сцену на костылях (фото)

Анастасия Оруджова впервые вышла на сцену после травмы / Фото: Скриншот из видео
Спустя три недели после того, как стало известно, что Анастасия Оруджова покинула танцевальный проект, она снова вышла на сцену. Звезда "Женского квартала" приняла участие в шоу и вышла на сцену на костылях.
Во время подготовки ко второму эфиру танцев, Оруджова травмировала колено. Тогда она рассказывала, что с трудом может ходить, не говоря уже о репетициях на паркете. Реабилитация, по словам звезды, должна занять около полугода.
Но уже менее через месяц Анастасия смогла вернуться к работе. Кадры, на которых видно, как артистка выходит к зрителям на костылях, опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".
В сторис Оруджова рассказала, что активно восстанавливается после травмы. Она может выполнять физические упражнения стоя и держать равновесие с опорой на одну ногу.