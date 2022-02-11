Анастасия Волочкова вернулась к бывшему из-за гонорара

Стали известны новые подробности о воссоединении Анастасии Волочковой и Олега / Фото: Скриншот из видео

Похоже, еще не скоро перестанут обсуждать личную жизнь Анастасии Волочковой. По слухам, балерина вернулась к бывшему Олегу не из-за большой любви, а потому что ей нужно отработать гонорар за съемки в одном из ток-шоу

Как пишет kp.ru, изначально Волочкова должна была появиться на съемках вместе с Сергеем Кузнецовым, который находится в украинском розыске. Но пара рассталась. Инициатором стал Сергей. Он не хочет рассказывать, что же стало причиной расставания. Кузнецов уверяет, он не хочет негативно повлиять на жизнь Волочковой.

Реклама

Балерина решили спасать ситуацию, возобновив отношения с тем самым Олегом, которого хорошо уже знает публика. Отмечается что, новая программа с балериной и ее бойфрендом скоро выйдет в эфир.

Сергей Кузнецов прокомментировал возвращение Волочковой к бывшему / Фото: instagram.com/volochkova_art

Сама Волочкова никак эти слухи не комментирует. Ранее она отметила, что ей удается сохраняться хорошие отношения со всеми со своими бывшими. А с тем самым Олегом они даже после расставания продолжали общаться.

Реклама

Напомним, Анастасия встречалась с Олегом в течение 10 месяцев. Пара то расставалась, то мирилась. Балерина долгое время скрывала лицо своего избранника. Она показывала то его тень, то руки в кадре.

После расставания с возлюбленным в прошлом году балерина заявила, что Олег "очень ревнивый и вспыльчивый". Как утверждал Волочкова, избранники воспринимал ее скорее "как кумира", так как давно следил за ее творчеством.

Ранее мы вспоминали самые громкие романы Анастасии Волочковой.